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Сегодня, 05:41

«Вашингтон» проиграл «Флориде». Кузнецов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
17 февраля. «Вашингтон» — «Флорида» — 3:6.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. Для «Кэпиталз» это поражение стало третьим подряд.

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Эта шайба стала для него 9-й в этом сезоне.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

«Флорида» сравнялась по очкам с «Вашингтоном» в Восточной конференции. Команды занимают 8-е и 9-е места соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Флорида» — 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)

Голы: Форслинг — 8 (Луостаринен, Верхэге), 9:10 — 0:1. М. Стаал — 1 (Монтур, Верхэге), 21:32 — 0:2. Уайт — 7 (Лунделл), 27:20 — 0:3. Строум — 12 (Оши, Густафссон), 35:51 — 1:3. Барков — 16 (Смит), 37:03 — 1:4. Бэкстрем — 3 (бол., Густафссон), 53:04 — 2:4. Кузнецов — 9 (бол., Оши, Густафссон), 57:28 — 3:4. Лунделл — 8 (п.в.), 58:39 — 3:5. Райнхарт — 20 (п.в., Лунделл), 59:45 — 3:6.

Вратари: Кемпер (58:13 — 58:39, 58:44 — 59:45) — Бобровский.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 32 (6+12+14) — 36 (10+20+6).

Наши: Кузнецов (11.47/2/-3), Орлов (22.12/3/-3) — Денисенко (7.45/1/+1).

17 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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