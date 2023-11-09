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НХЛ

Сегодня, 06:13

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Флориде». Бобровский сделал 25 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский в воротах.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрала 15 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 11-й строчке — 12 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Манта — 2 (Протас, Кемпер), 10:42 — 1:0. Экман-Ларссон — 3 (Ткачак, Лунделл), 12:49 — 1:1. Барков — 4 (Райнхарт), 16:45 — 1:2. Макмайкл — 3 (мен., Протас, Фехервари), 26:13 — 2:2. Манта — 3 (Макмайкл), 35:51 — 3:2. Родригес — 3 (Форслинг, Экман-Ларссон), 43:33 — 3:3. Райнхарт — 9 (Барков, Родригес), 60:15 — 3:4.

Вратари: Кемпер — Бобровский.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 28 (11+7+10+0) — 25 (8+6+10+1).

Наши: Алексеев (9.26/1/-2), Кузнецов (22.47/3/-3), Овечкин (22.31/2/-1) — Куликов (21.59/2/0).

9 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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