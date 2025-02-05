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«Вашингтон» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Вашингтон» сыграет с «Флоридой» в регулярном чемпионате НХЛ 5 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» сыграет с «Флоридой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 4 на 5 февраля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Вашингтон» — «Флорида» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции игр НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в специализированных группах.

«Кэпиталз» набрали 75 очков в 52 матчах и занимают первое место в Восточной конференции. «Пантерз» располагаются на третьей строчке на Востоке (у команды — 67 очко в 54 играх).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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