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Сегодня, 09:06

«Вашингтон» изменил логотип в социальных сетях в честь Овечкина

Руслан Минаев
Обновленная эмблема «Вашингтона» в соцсетях.
Фото ХК «Вашингтон»
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«Вашингтон» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

В этом матче нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Хет-трик стал для Овечкина 800-м голом в НХЛ — он приблизился к Горди Хоу, который идет вторым, на 1 шайбу.

По этому случаю «Вашингтон» изменил логотип в социальных сетях в честь российского нападающего.

Обновленная эмблема "Вашингтона" в соцсетях. Фото ХК "Вашингтон"
Обновленная эмблема «Вашингтона» в соцсетях.
ХК «Вашингтон»

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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