«Вашингтон»: календарь оставшихся матчей в регулярном чемпионате НХЛ

5 апреля нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3). Вторая шайба 39-летнего россиянина стала для него 894-й в 1486-й игре за карьеру в североамериканской лиге.

Овечкин повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может забить 895-й гол и побить рекорд Гретцки в следующем матче — 6 апреля «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

Оставшиеся матчи «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2024/25

«Кэпиталз» лидируют в Восточной конференции, набрав 107 очков в 76 матчах.

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