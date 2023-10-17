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НХЛ

Сегодня, 04:58

«Вашингтон» в серии буллитов обыграл «Калгари», у Кузнецова победный бросок

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Калгари» со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» отличились Мэттью Филлипс и Коннор Макмайкл, Евгений Кузнецов реализовал победный буллит, Александр Овечкин не забил буллит и не нанес ни одного броска за матч. У «Флэймз» шайбы на счету Адама Ружички и Диллона Дюбе, Блэйк Коулман не реализовал буллит в третьем периоде.

В следующем матче «Вашингтон» 19 октября сыграет с «Оттавой», «Калгари» 20 октября встретится с «Баффало».

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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