«Вашингтон» сыграет с «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 17 октября. Матч пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Вашингтон» — «Калгари» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го.

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