Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

16 октября, 23:45

«Вашингтон» — «Калгари»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

«Вашингтон» сыграет с «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ 17 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Вашингтон» сыграет с «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 17 октября. Матч пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Вашингтон» — «Калгари» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го.

Календарь НХЛ в актуальном виде по дням и месяцам доступен в разделе сайта «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
0
Читайте также
Медведев и, скорее всего, Рублев. Кто из россиян сыграет на итоговых турнирах
«Амур» оштрафует Хохлачева на месячную зарплату за прыжок на машину
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рейнджерс» — «Аризона»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)