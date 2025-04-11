«Вашингтон» по буллитам обыграл «Каролину», Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. У 39-летнего россиянина теперь 70 (42+28) очков в 62 играх этого сезона.

Перед игрой состоялась церемония в честь Овечкина, который в воскресенье, 6 апреля, забил 895-й гол в регулярных чемпионатах за карьеру. Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

«Вашингтон» набрал 109 очков в 78 матчах и стал победителем Восточной конференции. «Каролина» идет на 3-й строчке — 97 очков в 78 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Каролина» — 5:4 Б (1:2, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Стэнковен — 13 (Свечников, Рословик), 5:42 — 0:1. Блэйк — 16 (Джарвис), 7:14 — 0:2. Дюбуа — 20 (бол., Манджапане, Сандин), 18:06 — 1:2. Строум — 26 (бол., Овечкин), 30:50 — 2:2. Дауд — 14 (Духайм, Карлсон), 36:51 — 3:2. Уилсон — 33 (Макмайкл), 37:29 — 4:2. Мартинук — 14 (Бернс, Стаал), 44:42 — 4:3. Джарвис — 31 (Ахо, Бернс), 58:15 — 4:4.

Победный буллит: Дюбуа.

Вратари: Линдгрен — Андерсен.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 28 (5+16+5+2) — 34 (15+9+9+1).

Наши: Овечкин (17.54/2/-2) — Орлов (25.11/4/0), Свечников (15.02/1/+2).

11 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.