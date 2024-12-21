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Сегодня, 05:51

«Вашингтон» победил «Каролину», Кочетков сделал 19 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Белорусский форвард Алексей Протас в конце первого периода открыл счет. Во второй двадцатиминутке забили Якуб Врана и Коннор Макмайкл. В третьем периоде «Харрикейнз» отыграли одну шайбу — отличился Сет Джарвис.

Российский голкипер Петр Кочетков отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» набрал 46 очков в 32 матчах и поднялся на первое место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 5-й строчке — 41 очко в 32 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Каролина» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Протас — 12 (Манджапане, Рой), 19:17 — 1:0. Врана — 5 (Лапьер, Рэддиш), 36:11 — 2:0. Макмайкл — 16 (Фехервари, Дюбуа), 39:33 — 3:0. Джарвис — 9 (Ахо, Бернс), 50:22 — 3:1.

Вратари: Линдгрен — Кочетков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (10+6+6) — 25 (6+11+8).

Наши: Мирошниченко (9.52/0/0) — Орлов (19.33/1/-2), Свечников (20.05/3/-2).

21 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

19
Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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