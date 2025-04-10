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10 апреля, 22:30

«Вашингтон» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча турнира НХЛ онлайн

«Вашингтон» сыграет с «Каролиной» в регулярном чемпионате НХЛ 11 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото Brad Mills, USA Today Sports
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«Вашингтон» встретится с «Каролиной» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 10 на 11 апреля. Матч пройдет на льду «Кэпитал Уан Арены» в Вашингтоне (округ Колубмия, США). Начало — в 2.30 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Каролина»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события противостояния «Вашингтон» — «Каролина» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кэпиталз» набрали 107 очков в 77 играх и занимают первое место в Восточной конференции. «Харрикейнз» располагаются на четвертой строчке на Востоке (у команды — 96 очков в 77 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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