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Сегодня, 16:00

«Вашингтон» — «Каролина»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 6 января во Вконтакте начнется в 03.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на своем поле сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 5 на 6 января. Встреча пройдет на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне, Колумбия, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Каролина» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Каролина» располагается на четвертой позиции на Востоке, имея в своем активе 21 победу в 38 играх и 46 очков. «Вашингтон» идет на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка и одержав 18 побед.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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