«Вашингтон» на своем поле сыграет против «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 5 на 6 января. Встреча пройдет на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне, Колумбия, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Каролина» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Каролина» располагается на четвертой позиции на Востоке, имея в своем активе 21 победу в 38 играх и 46 очков. «Вашингтон» идет на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка и одержав 18 побед.