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2 апреля, 14:45

«Вашингтон Кэпиталз»: расписание матчей в апреле

«Вашингтон Кэпиталз» проведет девять матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ в апреле
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон Кэпиталз» в апреле в рамках регулярного чемпионата НХЛ проведет всего девять матчей. Три встречи состоятся на домашнем стадионе столичного клуба — «Кэпитал Уан Арене», остальные шесть — на выезде.

Расписание матчей клуба «Вашингтон Кэпиталз» в апреле в регулярном чемпионате НХЛ 2024/25

  • 2 апреля. 2.00. Бостон (США). «ТД-гарден». «Бостон» — «Вашингтон»

  • 3 апреля. 2.00. Роли (США). «Леново Центр». «Каролина» — «Вашингтон»

  • 5 апреля. 2.00. Вашингтон (США). «Кэпитал Уан Арена». «Вашингтон» — «Чикаго»

  • 6 апреля. 19.30. Нью-Йорк (США). «Ю-би-эс Арена». «Айлендерс» — «Вашингтон»

  • 11 апреля. 2.00. Вашингтон (США). «Кэпитал Уан Арена». «Вашингтон» — «Каролина»

  • 13 апреля. 2.00. Коламбус (США). «Нэшнуайд Арена». «Коламбус» — «Вашингтон»

  • 14 апреля. 1.00. Вашингтон (США). «Кэпитал Уан Арена». «Вашингтон» — «Коламбус»

  • 16 апреля. 2.30. Нью-Йорке (США). «Ю-би-эс Арена». «Айлендерс» — «Вашингтон»

  • 18 апреля. 2.00. Питтсбург (США). «Пи-пи-джи Пэйнтс Арена». «Питтсбург» — «Вашингтон»

Время начала матчей — московское.

Перед апрельскими играми «Вашингтон» со 103 очками занимал первое место в Восточной конференции. Российский нападающий, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин приближается к снайперскому рекорду НХЛ — достижению Уэйна Гретцки по голам (894).

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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