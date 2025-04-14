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14 апреля, 03:51

Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Коламбусу» со счетом 1:4.

В составе хозяев гол забил Александр Овечкин, у гостей отличились Зак Веренски, Дмитрий Воронков и Адам Фантилли, оформивший дубль.

В текущем сезоне Овечкин провел 63 матча, в которых набрал 71 (43+28) очко.

После этого матча «Вашингтон» со 109 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 85 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Коламбус» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Овечкин — 43 (Строум), 1:10 — 1:0. Веренски — 22 (Проворов, Монахэн), 14:36 — 1:1. Фантилли — 29, 24:39 — 1:2. Фантилли — 30 (К. Джонсон, ван Римсдайк), 41:57 — 1:3. Воронков — 21, 55:48 — 1:4.

Вратари: Линдгрен — Гривз.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 30 (7+13+10) — 23 (10+7+6).

Наши: Овечкин (17.07/6/0) — Воронков (13.24/4/+1), Марченко (20.47/2/+1), Проворов (24.19/1/+2).

14 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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