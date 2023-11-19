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НХЛ

Сегодня, 06:21

«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин забросил шайбу

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 4:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Сонни Милано, Алексей Протас, Хендрикс Лапьер и Александр Овечкин. У «Блю Джэкетс» шайбы на счету Джонни Годро, Джастин Данфорт и Иван Проворов.

После этого матча «Вашингтон» с 20 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 12 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Коламбус» — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Голы: Годро — 2 (Дженнер, Северсон), 23:27 — 0:1. Милано — 3 (Протас, Лапьер), 25:05 — 1:1. Протас — 2 (ван Римсдайк, Лапьер), 33:16 — 2:1. Овечкин — 5 (Строум), 35:47 — 3:1. Проворов — 1 (Силлинджер), 47:01 — 3:2. Лапьер — 1 (Милано, Протас), 53:34 — 4:2. Дэнфорт — 5 (Керали, Веренски), 55:48 — 4:3.

Вратари: Линдгрен — Мерзликинс (23:22 — 23:27, 58:52).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (7+10+9) — 36 (9+11+16).

Наши: Овечкин (15.02/2/0) — Воронков (12.57/1/-1), Марченко (15.54/3/-1), Проворов (22.04/3/+1), Чинахов (16.26/1/+1).

19 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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