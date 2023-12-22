Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:53

Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Коламбусом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Автором победного гола стал российский нападающий Александр Овечкин. Также в этой встрече он сделал голевую передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Манта — 8 (бол., Овечкин, Карлсон), 18:24 — 0:1. Силлинджер — 3 (Бемстрем, Годро), 35:18 — 1:1. Манта — 9 (Протас, Карлсон), 37:24 — 1:2. Чинахов — 9 (Воронков, Гудбрэнсон), 52:49 — 2:2. Овечкин — 6 (бол., Строум, Карлсон), 64:07 — 2:3.

Вратари: Мерзликинс — Линдгрен.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 37 (7+16+12+2) — 32 (10+11+5+6).

Наши: Воронков (16.34/1/+1), Марченко (19.22/2/+1), Проворов (22.58/0/0), Чинахов (19.15/4/+1) — Кузнецов (14.41/0/-1), Мирошниченко (9.36/1/-1), Овечкин (21.09/7/-1).

22 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 18172 зрителя.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
1
11
Читайте также
Иван Янковский отреагировал на последнюю серию сериала «Слово пацана»
Биография Дмитрия Бивола: назвал себя плодом СССР и победил Канело
Путин и Мадуро обсудили всестороннее развитие отношений России и Венесуэлы
Ивлеева отказалась комментировать последствия вечеринки в Mutabor
Посол Палестины предрек географическое разрастание конфликта
В Израиле заявили о готовности к длительному перемирию с ХАМАС
Популярное видео
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Торопченко забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ