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Сегодня, 02:38

«Вашингтон» разгромил «Коламбус», Овечкин набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин празднует гол.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. «Кэпиталз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь у него 13 (6+7) очков в этом сезоне.

39-летний россиянин , занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 859 голов в лиге. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 35 шайб.

Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отразил 15 из 22 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» с 16 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 9-й строчке — 11 очков.

Александр Овечкин. Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 859-го гола Александра
Александр Овечкин
Даниил Тарасов (Коламбус)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс

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