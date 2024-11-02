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«Вашингтон» — «Коламбус»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Вашингтон» проведет матч с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ 3 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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«Вашингтон» проведет матч с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 3 ноября. Матч начнется в 00.00 по московскому времени и пройдет на льду «Кэпитал Уан-арены» в столице США.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры лиги в прямом эфире можно искать в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Коламбус» можно в нашем матч-центре.

«Кэпиталз» в этом регулярном чемпионате провели 9 матчей и набрали 14 очков, в предыдущем матче команда Александра Овечкина победила «Монреаль» на своем льду (6:3).

«Блю Джекетс» в 10 матчах набрали 11 очков, в предыдущей игре команда из Коламбуса во второй встрече за три дня уступила «Виннипегу» на выезде (2:6).

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс

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