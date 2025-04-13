Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

13 апреля, 23:10

«Вашингтон» — «Коламбус»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Вашингтон» и «Коламбус» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на понедельник, 14 апреля. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в столице США и начнется в 1.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Коламбус»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Коламбус» можно следить в матч-центре нашего сайта.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

«Вашингтон» досрочно выиграл Восточной конференции, у столичной команды 109 очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Коламбус» набрал 83 очка и сохраняет шансы на попадание в плей-офф.

По ходу сезона-2024/25 команды встречались трижды, две победы одержали «Кэпиталз» (7:2 в ноябре дома и 2:1 ОТ в декабре на выезде), одну — «Блю Джекетс» (в субботу дома со счетом 7:0). Капитан столичной команды Александр Овечкин вчера пропустил игру в Коламбусе, а теперь выйдет на лед в Вашингтоне.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя