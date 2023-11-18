«Вашингтон» примет «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 19 ноября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США). Начало — в 3.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Вашингтон» — «Коламбус» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Кэпиталз» набрали 18 очков и занимают 6-е место в Восточной конференции. «Блю Джекетс» с 12 баллами располагаются на последней строчке в Восточной конференции.

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