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4 ноября, 23:15

«Вашингтон» — «Коламбус»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

«Вашингтон» сыграет с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» примет «Коламбус» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 5 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Вашингтон» — «Коламбус» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно смотрите в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Кэпиталз» занимают седьмое место в Столичном дивизионе и 14 место в Восточной конференции, в их активе — 9 очков. «Блю Джекетс» с 10 баллами располагаются на шестой строчке в Столичном дивизионе и 12 строчке в Восточной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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