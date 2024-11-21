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Сегодня, 23:20

«Вашингтон» — «Колорадо»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вашингтон» сыграет с «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» встретится с «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 21 на 22 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Вашингтон» — «Колорадо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит игру. В матче против «Юты» российский хоккеист получил травму ноги после неудачного столкновения с нападающим Джеком Макбэйном.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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