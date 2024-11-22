«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в первом матче без Овечкина

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. «Эвеланш» прервали трехматчевую победную серию «Кэпиталз».

Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа в конце первого периода открыл счет. В конце второй двадцатминутки гости реализовали большинство, а в начале третьей — вышли вперед. Шайбы забросили Микко Рантанен и Майлз Вуд соответственно.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Это была первая игра «Кэпиталз» в сезоне-2024/25 без российского нападающего Александра Овечкина. 19 ноября он получил перелом левой малоберцовой кости и выбыл на 4-6 недель.

«Колорадо» набрал 22 очка и поднялся на 8-е место в Западной конференции. «Вашингтон» занимает 3-е место в Восточной конференции — 27 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Колорадо» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Дюбуа — 2 (Уилсон, ван Римсдайк), 17:04 — 1:0. Рантанен — 13 (бол., Друэн), 34:19 — 1:1. Вуд — 2 (Макар, Келли), 43:29 — 1:2.

Вратари: Томпсон — Георгиев.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (12+3+15) — 27 (6+12+9).

Наши: — - Коваленко (8.06/0/+1), Ничушкин (18.19/1/0).

22 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 17414 зрителей.