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НХЛ

Сегодня, 04:36

Ассистентский хет-трик Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес», у Овечкина «-2»

Сергей Разин
корреспондент

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:3.

В составе «Кэпиталз», который к 44-й минуте уступал со счетом 0:2, отличились Ник Дауд, Джон Карлсон, Ларс Эллер и Маркус Йоханссон, Дмитрий Орлов оформил ассистентский хет-трик, у Евгения Кузнецова результативная передача, Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

У «Кингз» шайбы забросили Шон Дурзи, Филлип Дано и Виктор Арвидссон.

После этого матча «Вашингтон» с 6 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 6 очками — на шестой строчке Запада.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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