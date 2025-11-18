«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 18 ноября

«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 17 на 18 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Лос-Анджелес

Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кэпиталз» набрали 18 очков в 18 матчах и занимают 14-е место в Восточной конференции. «Кингз» с 24 очками в 19 играх находятся на третьей строчке «Запада».