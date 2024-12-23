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Сегодня, 03:33

«Вашингтон» победил «Лос-Анджелес», Протас оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Алексей Протас, еще один гол забил Якуб Врана. У «Кингз» шайбу забросил Кевин Фиала.

После этого матча «Вашингтон» с 48 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 43 очками — на четвертой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Протас — 13 (Дюбуа, Макмайкл), 10:20 — 1:0. Фиала — 13 (бол., Кемпе, Кларк), 24:10 — 1:1. Врана — 6 (бол., Дюбуа), 34:18 — 2:1. Протас — 14 (п.в.), 59:06 — 3:1.

Вратари: Томпсон — Риттих (57:59 — 59:06, 59:47).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 21 (8+7+6) — 26 (7+9+10).

Наши: Мирошниченко (10.08/1/0) — Гавриков (23.02/1/0).

23 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.

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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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