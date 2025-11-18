«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес», Овечкин забил победный гол

«Вашингтон» победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. У хозяев голы забили Мэтт Рой и российский нападающий Александр Овечкин. 40-летний россиянин в сезоне-2025/26 в 19 матчах набрал 15 (6+9) очков. У гостей отличился Анже Копитар. «Вашингтон» одержал пятую победу подряд и занимает 14-е место в Восточной конференции (20 очков после 19 игр). «Лос-Анджелес» идет на третьем месте в Западной конференции (24 очка после 20 игр). НХЛ. Регулярный чемпионат

18 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Лос-Анджелес

Andrew_BD Интересно, что при всех проблемах Кэпс в этом сезоне у Ови +5 за 19 игр. За последние 4 игры у него 3+2=5 очков и +2. За последние 7 - 4+4=8 (больше всех в команде за этот отрезок) и +5. 18.11.2025

Andrew_BD Да, смотрел продвинутую стату. По таким интересным показателям как GSAX, HDGSAA, HDGAA у Чаки показатели ненамного, но выше нуля (где-то заметно выше), по HDSV% тоже хорошо. Он занимает 20-27-е место среди примерно 75 голкиперов лиги, сыгравших в этом сезоне. То есть не топ, но где-то верхняя треть, что очень даже достойно. 18.11.2025

N.A.F.1974 Sаves\60- ХGA\60-GАА Томпсон-22,56-2,81-1,85 Линдгрен-26,47-3,38-3,16 ======================== Перед Томпсоном играют лучше.В любом случае Линдгрен работает сверх прогноза модели.И единственное пожалуй позорное поражение от Оттавы привносит в статку.А в той игре и Томпсон бы не помог. 18.11.2025

Электросталец производительность труда выше, и вообще настроение, спасибо Александру Михайловичу! 18.11.2025

Andrew_BD У Кэпс было 2-3-2 в предыдущих 7-и до этой игры. Плохо, но не ужас-ужас-ужас :)) Теперь уже 2-1-1 в последних 4-х. Есть чему порадоваться) 18.11.2025

Andrew_BD Потом Чарли играл во вторых играх Б2Б, где Кэпс были явно не в форме и плохо начинали часто, плюс в совсем раннем матче в воскресенье (12:30 по местному, насколько помню). А Чаки сейчас без особой игровой практики, только эти игры. Наверняка все это влияло на его результаты. Понятно, что Логан лучше. Но и Чаки много спасает, только отдельные шайбы можно ему предъявить. 18.11.2025

Andrew_BD Защи королей увидели своего бывшего товарища Роя, который неожиданно поменялся местами с Про и покатил на ворота. Все его поприветствовали по привычке, поехали опекать других игроков, а далее вы знаете. Вот так он всех запутал :man_shrugging_tone3: 18.11.2025

hant64 «Вашингтон» одержал пятую победу подряд------------------- Лопатко с утра уже бухой)). Иди проспись, чудила.:grin::grin: 18.11.2025

PvsZ Так-то на тоненького, Чарли следует поблагодарить за победу. 18.11.2025

невропатолог176 Доброе утро от Александра Овечкина!). 903! 36 осталось! Проспал в кои то веки - но одобряю) Вашингтон выходит из функциональной ямы? Теория подтверждается: Саня забивает (победную)...команда выигрывает! 18.11.2025

Вислый в бане У Маршана вдвое больше шайб, вот кто к сезону готовился, в отличие от. 18.11.2025

Nick280881 Еще раз. У них до этого матча было 4 поражения в 5 матчах. 18.11.2025

VeryOldLazy Вроде Зденека раньше в хитарях не было? 18.11.2025

VeryOldLazy Старый... несистемный... биртами... опять сделал разницу?! Как так то?)) 18.11.2025

? Ты тоже неправ . У Каро выигрывали перед Фло и НДД. 18.11.2025

Алексей Х Что вы ругаетесь на Павла Лопатко?? Он просто заглянул в будущее и увидел там 5 побед ВК)) 18.11.2025

N.A.F.1974 Вторая только.2-3-1 всего.А так ,конечно. Томпсон лучше.Но и ротации (как в прошлом сезоне) не предполагается.Есть основной,есть бэкап.Об этом Карбери говорил.За Чарли рад.Психологически важно.А то в первом матче сухарь,а потом по нисходящей. 18.11.2025

Сергей Пантелеев Конечно. Они всегда так делают. Приказ Трампа и Путина. 18.11.2025

mikha1 За наибольшее количество матчей в сезоне с голами уже можно учреждать Ови Трофи) 18.11.2025

Nick280881 «Вашингтон» одержал пятую победу подряд... Совсем что ль еб..лись??? У них было 4 поражения в предыдущих 5 матчах. 18.11.2025

N.A.F.1974 -1106 матчей Карлсона за ВК-2 место -последня игра на Сapital One Копитара-уходит эпоха 18.11.2025

Дайте ходу пароходу Я не об этой игре. Чарли сегодня был хорош, но это всего третья победа у него. Логан на голову выше по всем показателям, и один из лучших в лиге. 18.11.2025

True Timati Да что ж такое опять? Не дает Сашка злым и гнилым языкам распоясаться. На острове зайцы который день ждут отлива. Рекордсмен не может рекорд поставить, Мишка где-то на границе с Польшей с унитазами застрял. Санкции. А тут победный. Не в большинстве. Не русскому… Ну вы поняли 18.11.2025

Andrew_BD да. великолепно сидел (стоял) на скамейке)) 18.11.2025

Морская свинка_1979 Неплохо. Нужный гол и нужная победа. Думаю ещё на год Овечкин точно продлится по контракту. Особенно если традиционно разыграется в январе-феврале. 18.11.2025

N.A.F.1974 Да.ММ в прошлом(прорывном) сезоне играл вингера. И ,наверное, лучше ему там.В прошлом матче они(ММ,Ови и Строум) затащили в овертайм.А в этой возили их не по детски.Но победителей не судят.) 18.11.2025

Sergey Krug -1785-е очко в КС и РС-1638 и КС-147, 980 ш+805 п, (11-й, 10-й Дионн-1816, 7-й Кросби-1909, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1549(23-й) -13-я шайба и 24-е очко в 29 игре с Лос-Анджелесом в РС,3-я победная, 120-й бросок в створ . -Дарси Компер 108-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 3 и более шайб ( в его воротах побывали 515, 778 и 903-я шайбы Ови) в 6 играх при 12 бросках в створ. Лидеры по пропущенным шайбам от Ови: Флери-28 пропущенных и Лундквист -24, -4-й праймари Коннора Макмайкла на Ови, с его передач были заброшены: 841, 847, 902 и 903-я шайба Ови(41-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-104, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48, 18.11.2025

Sergey Krug -6909-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4340(19-й), -7584-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4882(18-й) -3779-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029), -4451-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) -1638-е очко в РС, 903+735 (11-й, 10-й Сакик-1641, 9-й Кросби -1708(9-й), 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1369(28-й) -1638-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Сакик-1641, 5-й Гретцки-1669, 4-й Кросби-1708, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1369 (9-й) 18.11.2025

Sergey Krug -6-я в возрасте 40 лет(рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) -145-я в ноябре в РС (2-й, 3-й Мессье-129,1-й Гретцки-154) действующие: преследователь – Кросби-117(7-й). У Александра рекорды в марте-161 и апреле-78 и октябре-126; -83-я шайба в понедельник (1-й, 2-й Нуиндайк -71, 3-й Селянне -66,) преследователи –Кросби-60(5-й), Стэмкос -57(9-й), Таварес-56(14-й) ещё один рекорд у Ови состоялся во вторник- 160 шайб 18.11.2025

Andrew_BD Ови побил рекорд Хоу по голам на одном стадионе (442) 18.11.2025

Sergey Krug -572-я в равных составах(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-443(10-й) -295-я во 2-м периоде(2-й, 3-й Г. Хоу-292, 1-й Гретцки -315), преследователь Стэмкос - 216(19-й) -428-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-255, Малкин-224. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. -197-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, действующие: Кросби-120, Малкин-95, 18.11.2025

Sergey Krug -688-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме этих хоккеистов планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-515(16-й) -647-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510, 6-й Бр. Халл-476), действующие: Кросби-468(8-й), Стэмкос-414(16-й) -444-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,) действующие: Кросби -341(15-й ) -139-я победная(Новый рекорд НХЛ, 2-й Ягр-135, 3-й Г.Хоу-121)действующие: Кросби-101(9-й),Стэмкос –92(17-й), Малкин-86(27-й), 18.11.2025

Sergey Krug Дух Хлебонасущенского представляет - 903-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-637(16-й), Стэмкос-586(22-й), Малкин-519(40-й),Таварес-505(46-й),Кэйн-495(51-й), Перри-455(63-й) - 903-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -637(5-й), Малкин-519(20-й), -980-я в РС и КС 903+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-36 шайб ) действующие: Кросби -708(16-й), Стэмкос-636(25-й),Малкин-586(37-й) -1510 игра в регулярке(24-й, 23-й Айзерман-1514, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779 18.11.2025

tonipi Очень хороший гол и сильно надеялся, что отстоят и победным будет! Так и случилось!) Молодцы!) Но надо двигаться дальше! 18.11.2025

Owck 36 (37) 18.11.2025

Yan Rabanin а Тампа? Шайтаны? 18.11.2025

N.A.F.1974 Топсон.Это да.Мне тоже нравится.) 18.11.2025

mikha1 Автор поражений столичных не замечает) 18.11.2025

Алексей Х Почему??) 18.11.2025

Sergey Krug 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр 2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 73 очка(44+29),65 игр 2025/26- 15 очков(6+9),19 игр...продолжается 18.11.2025

Sergey Krug Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 18.11.2025

Алексей Х Ну да) забыл частицу "не") перед справа 18.11.2025

Yan Rabanin Реально Вашингтон одержал пятую победу подряд????? 18.11.2025

Andrew_BD МакМайка Ови прокачивает уже. И МакМайку теперь есть кого кормить (Ови). На краю ММ явно лучше сейчас. 18.11.2025

Sergey Krug Дарси Кемпер голкипер № 119,первая шайба 26 февраля, 2016,всего 3...Дарси пропустил играя в составе разных клубов: 515 -" Миннесота " 778 -" Колорадо " 903 -" Лос Анджелес " 18.11.2025

N.A.F.1974 Тяжелый матч.Хороший первый период,гол Роя.В начале второго капитан забил.Поведя 2-0 в основном по счету играли. Болельщиков Кэпс с победой! 18.11.2025

mikha1 Может слева? 18.11.2025

Sergey Krug Овечкин забивает,Вашингтон побеждает...Эй, режиссёр,не заканчивай съёмку,хотя это кино я уже смотрел...)))Чарли с победой,очень важно для него,Протаса с первой передачей за 11 матчей(надеюсь,найдет свою игру,а то потерялся после травмы Дюбуа). 18.11.2025

Алексей Х Первый гол в сезоне справа) Вот не жалеет Саня Серегу Круга, подкинул опять работенку) Да и щелкоперам СЭ тоже на хлеб) 18.11.2025

Алексей Х Так и Кемпер по старой дружбе угол открыл! ) 18.11.2025

Дайте ходу пароходу Ови добыл Сотую победу Карбсу!)) Надеюсь начнём восхождение. Пока реально голы и передачи Ови приносят очки Вашингтону. Где остальные? Протас, КММ просели, Уилу не везёт. Ещё всегда хорош Томпсон! Протасу здоровья, шайба попала жёстко. Фло - Кувер дикая игра!!!)))))) 18.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Защитники то специально уехали с пятака , чтоб Овечкин беспрепятственно расстреливал вратаря . 18.11.2025

baruv Отстояли победу столичные. Ови помог. 18.11.2025