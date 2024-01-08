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НХЛ

Сегодня, 02:40

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэпиталз» 3 (1+2) очка набрал Николас Обе-Кубель, еще по шайбе забросили Ник Дауд, Дилан Строум и Джон Карлсон, забивший за 53 секунды до сирены. Капитан столичной команды Александр Овечкин сделал результативную передачу и продлил серию с набранными очками до 5 матчей. У «Кингз» дубль оформил Кевин Фиала, еще шайбу забросил Адриан Кемпе.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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