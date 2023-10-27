Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

27 октября, 23:30

«Вашингтон» — «Миннесота»: смотреть матч прямая трансляция НХЛ (видео) онлайн 28 октября

«Вашингтон» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ 28 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Вашингтон» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 28 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Вашингтон» — «Миннесота» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В регулярном чемпионате сезона 2022 / 2023 «Кэпиталз» с 80 очками занял шестое место в Столичном дивизионе и стал 13-м в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

В прошедшем сезоне «Уайлд» со 103 очками занял третье место в Центральном дивизионе и шестое в Западной конференции. Команда из Сент-Пола вылетела в первом раунде Кубка Стэнли — 2-4 в серии с «Далласом».

Календарь НХЛ в актуальном видео по дням и месяцам доступен в разделе сайта «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
КХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
0
Читайте также
Скоро Овечкин побьет рекорд Гретцки? До достижения — всего один гол
Ислам Махачев оплатил обед тренеру Волкановски, хотя тот называл самбо фейком
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свечников примет участие в матче «Каролины» с «Сан-Хосе» в НХЛ

НХЛ: «Вашингтон» — «Миннесота», «Ванкувер» — «Сент-Луис» и другие матчи 28 октября