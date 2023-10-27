«Вашингтон» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 28 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Вашингтон» — «Миннесота» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.