27 октября, 23:30
«Вашингтон» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 28 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.
Ключевые события матча «Вашингтон» — «Миннесота» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
В регулярном чемпионате сезона 2022 / 2023 «Кэпиталз» с 80 очками занял шестое место в Столичном дивизионе и стал 13-м в Восточной конференции и не попал в плей-офф.
В прошедшем сезоне «Уайлд» со 103 очками занял третье место в Центральном дивизионе и шестое в Западной конференции. Команда из Сент-Пола вылетела в первом раунде Кубка Стэнли — 2-4 в серии с «Далласом».
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