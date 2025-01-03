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«Вашингтон» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Вашингтон» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь со 2 на 3 января. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Вашингтон» — «Миннесота» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кэпиталз» набрали 52 очка в 37 играх и занимают первое место в Восточной конференции. «Уайлд» располагается на третьей строчке на Западе (у команды — 50 очков в 38 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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