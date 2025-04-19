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Сегодня, 12:45

«Вашингтон» — «Монреаль»: расписание серии плей-офф НХЛ, даты и время начала матчей

«Вашингтон» и «Монреаль» встретятся в первом раунде Кубка Стэнли
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» встретятся в первом раунде Кубка Стэнли. Серия до четырех побед начнется в столице США в ночь на 22 апреля по московскому времени.

«Вашингтон» — «Монреаль»: расписание серии в первом раунде Кубка Стэнли

  • Игра 1: 22 апреля (вторник), 2.00. «Вашингтон» — «Монреаль»
  • Игра 2: 24 апреля (четверг), 2.00. «Вашингтон» — «Монреаль»
  • Игра 3: 26 апреля (суббота), 2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»
  • Игра 4: 28 апреля (понедельник), 1.30. «Монреаль» — «Вашингтон»
  • Игра 5 (при необходимости): 30 апреля — 1 мая. «Вашингтон» — «Монреаль»
  • Игра 6 (при необходимости): 2-3 мая. «Монреаль» — «Вашингтон»
  • Игра 7 (при необходимости) 4-5 мая. «Вашингтон» — «Монреаль»

Время начала матчей — московское.

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«Вашингтон» (россияне — Александр Овечкин, Александр Алексеев) выиграл Восточную конференцию. «Монреаль» (Иван Демидов) стал последним участником плей-офф от «Востока».

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Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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