«Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» встретятся в первом раунде Кубка Стэнли. Серия до четырех побед начнется в столице США в ночь на 22 апреля по московскому времени.

«Вашингтон» — «Монреаль»: расписание серии в первом раунде Кубка Стэнли

Игра 1: 22 апреля (вторник), 2.00. «Вашингтон» — «Монреаль»

Игра 2: 24 апреля (четверг), 2.00. «Вашингтон» — «Монреаль»

Игра 3: 26 апреля (суббота), 2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»

Игра 4: 28 апреля (понедельник), 1.30. «Монреаль» — «Вашингтон»

Игра 5 (при необходимости): 30 апреля — 1 мая. «Вашингтон» — «Монреаль»

Игра 6 (при необходимости): 2-3 мая. «Монреаль» — «Вашингтон»

Игра 7 (при необходимости) 4-5 мая. «Вашингтон» — «Монреаль»

Время начала матчей — московское.

«Вашингтон» (россияне — Александр Овечкин, Александр Алексеев) выиграл Восточную конференцию. «Монреаль» (Иван Демидов) стал последним участником плей-офф от «Востока».