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Сегодня, 05:40

«Вашингтон» в овертайме уступил «Монреалю», у Овечкина «-1»

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Монреаль» в овертайме со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Джейкоб Чикран и Ларс Эллер, Александр Овечкин нанес один бросок и завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Канадиенс» шайбы забросили Коул Кофилд, Джош Андерсон, забивший в меньшинстве, и Ник Сузуки.

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен получил травму и был заменен на 23-й минуте при счете 1:0.

В текущем сезоне Овечкин провел 26 матчей, в которых набрал 30 (19+11) очков.

После этого матча «Вашингтон» с 59 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 43 очками — на 10-й строчке.

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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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