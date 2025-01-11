«Вашингтон» в овертайме уступил «Монреалю», у Овечкина «-1»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Монреаль» в овертайме со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Джейкоб Чикран и Ларс Эллер, Александр Овечкин нанес один бросок и завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Канадиенс» шайбы забросили Коул Кофилд, Джош Андерсон, забивший в меньшинстве, и Ник Сузуки.

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен получил травму и был заменен на 23-й минуте при счете 1:0.

В текущем сезоне Овечкин провел 26 матчей, в которых набрал 30 (19+11) очков.

После этого матча «Вашингтон» с 59 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 43 очками — на 10-й строчке.