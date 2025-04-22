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Сегодня, 05:14

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Монреаль» в первом матче серии, Овечкин набрал три очка и забил победный гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграл «Монреаль» со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» 3 (2+1) очка набрал Александр Овечкин, забивший в том числе победный гол, еще одну шайбу забросил Энтони Бовилье. У «Канадиенс» голы на счету Коула Кофилда и Ника Сузуки.

Счет в серии 1-0 в пользу «Кэпиталз». Следующий матч пройдет 24 апреля в Вашингтоне и начнется в 02.00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Овечкин — 1 (бол., Уилсон, Строум), 18:34 — 1:0. Бовилье — 1 (Овечкин, Строум), 32:09 — 2:0. Кофилд — 1 (бол., Лайне, Хатсон), 50:32 — 2:1. Сузуки — 1 (Каррье, Хатсон), 55:45 — 2:2. Овечкин — 2 (Бовилье), 62:26 — 3:2.

Вратари: Томпсон — Монтембо.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (14+9+7+2) — 35 (13+8+14+0).

Наши: Алексеев (14.02/1/+1), Овечкин (16.45/4/+2) — Демидов (11.57/0/-2).

22 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 1-0.

155
Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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