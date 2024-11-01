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Сегодня, 04:53

Гол и две голевые передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин (Справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь в этом сезоне на его счету 10 (5+5) очков.

39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 858 голов и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 36 шайб.

«Вашингтон» набрал 14 очков и идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 11-й строчке — 9 очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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ХК Монреаль Канадиенс

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