«Вашингтон» и «Монреаль» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 1 ноября. Игра будет проходить на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Монреаль» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» провел 8 игр и набрал 12 очков, у «Монреаля» — 10 игр и 9 очков. 30 октября команда Александра Овечкина победил «Рейнджерс» (5:3), а канадский клуб уступил «Сиэтлу» (2:8).

Предыдущая встреча соперников, проходившая в феврале, завершилась победой «Вашингтона» (4:3).