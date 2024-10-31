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Сегодня, 22:30

«Вашингтон» — «Монреаль»: смотреть матч НХЛ онлайн

«Вашингтон» и «Монреаль» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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«Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 1 ноября. Игра будет проходить на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Монреаль» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» провел 8 игр и набрал 12 очков, у «Монреаля» — 10 игр и 9 очков. 30 октября команда Александра Овечкина победил «Рейнджерс» (5:3), а канадский клуб уступил «Сиэтлу» (2:8).

Предыдущая встреча соперников, проходившая в феврале, завершилась победой «Вашингтона» (4:3).

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс

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