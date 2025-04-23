Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

НХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:30

«Вашингтон» — «Монреаль»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Вашингтон» и «Монреаль» сыграют второй матч первого раунда плей-офф НХЛ 24 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Вашингтон» и «Монреаль» сыграют второй матч первого раунда плей-офф НХЛ в четверг, 24 апреля. Начало игры на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне (США) — в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон» и «Монреаль»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Монреаль» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Первый матч серии завершился победой столичной команды — 3:2 ОТ. Капитан «Кэпс», российский форвард Александр Овечкин отметился дублем и передачей, впервые в карьере провел гол в овертайме игры плей-офф.

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
Читайте также
В ЮАР футболист умер во время матча
«Лацио» недоволен серией А из-за переносов матчей после смерти папы римского
В Киеве раскрыли итоги встречи в Лондоне по конфликту на Украине
Житель Великого Новгорода рассказал о жестоких порядках в местной ОПГ
Почему главного русофоба спортивного мира назвали «клиническим идиотом»
Кардиолог назвал первый признак проблем с сердцем
Популярное видео
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Не знаю, есть ли у нас секретное оружие». Кучеров и Василевский против Бобровского в серии соседей
Игрок «Вашингтона» Алексеев тренируется в визоре, защищающем челюсть — игроку выбили зубы в матче с «Монреалем»
«Немного повеселились». Капризов стал плеймейкером, оформил дубль и забрал победу в Вегасе
Кубок Стэнли, расписание и результаты 24 апреля: «Вашингтон» — «Монреаль» и другие матчи
Болди — о голевой передаче Капризова: «Лучший пас, который я когда-либо видел»
Так здорово Овечкин не начинал плей-офф никогда. Продолжает смещать с пьедестала великих рекордсменов
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя