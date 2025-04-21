21 апреля, 22:10
«Вашингтон» и «Монреаль» сыграют первый матч первого раунда плей-офф НХЛ во вторник, 22 апреля. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Монреаль» можно в матч-центре сайта «СЭ».
Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».
В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вашингтон» (111 очков) финишировал первым на «Востоке», а «Монреаль» (91 очко) стал восьмым участником плей-офф от конференции.