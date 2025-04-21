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21 апреля, 22:10

«Вашингтон» — «Монреаль»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Вашингтон» и «Монреаль» сыграют первый матч первого раунда плей-офф НХЛ 22 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» и «Монреаль» сыграют первый матч первого раунда плей-офф НХЛ во вторник, 22 апреля. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Монреаль»: трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Монреаль» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф НХЛ появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 «Вашингтон» (111 очков) финишировал первым на «Востоке», а «Монреаль» (91 очко) стал восьмым участником плей-офф от конференции.

Кубок Стэнли
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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