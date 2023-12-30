Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:49

«Вашингтон» не смог забросить больше одной шайбы в трех последних матчах

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Вашингтон» не может забросить больше одной шайбы на протяжении трех матчей.

В субботу, 30 декабря «Кэпиталз» уступили «Айлендерс» (1:5). Серия длится с 24 декабря — тогда команда проиграла «Тампе-Бэй» (1:2 ОТ). 28 декабря «Вашингтон» не смог победить «Рейнджерс» (1:5).

Нападающий столичной команды Александр Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросил лишь одну шайбу в последних 18 матчах.

«Вашингтон» после трех поражений подряд опустился на девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 39 очками в 33 матчах.

Александр Овечкин пытается забросить в&nbsp;ворота Ильи Сорокина. Овечкин снова не забил, а «Вашингтон» уже вне первой восьмерки

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
Обсудить
Читайте также
Матч за Суперкубок Турции отменен из-за запрета властей Саудовской Аравии
Форвард «Каролины» Свечников сделал третий хет-трик в НХЛ
Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников в Крыму
В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе
Глава МИД Аргентины объяснила отказ от вступления в БРИКС
На Украине заявили об уничтожении важного объекта ВПК из-за предательства сотрудника
Популярное видео
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Оттава» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ