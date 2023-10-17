«Вашингтон» не собрал аншлаг на матче команды Овечкина впервые за 14 лет

«Вашингтон» впервые за 14 лет не продал все билеты на домашний матч. Игру «Кэпиталз» против «Калгари» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ посетили 16 489 болельщиков.

Как сообщает Washington Post, последний раз команда не собирала аншлаг в марте 2009 года в игре против «Торонто». До сегодняшнего дня «Вашингтон» провел 588 домашних матчей подряд с полными трибунами.

Серия аншлагов «Кэпиталз» охватила семь тренеров и 13 выступлений в плей-офф, включая первый титул Кубка Стэнли в 2018 году.

Вместимость домашней арены «Вашингтона» составляет 18 506 зрителей.

В матче против «Калгари» российский нападающий хозяев Александр Овечкин не нанес ни одного удара в створ ворот. Он провел 18-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ за карьеру.