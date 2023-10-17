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Сегодня, 12:49

«Вашингтон» не собрал аншлаг на матче команды Овечкина впервые за 14 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
«Вашингтон» и «Калгари».
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» впервые за 14 лет не продал все билеты на домашний матч. Игру «Кэпиталз» против «Калгари» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ посетили 16 489 болельщиков.

Как сообщает Washington Post, последний раз команда не собирала аншлаг в марте 2009 года в игре против «Торонто». До сегодняшнего дня «Вашингтон» провел 588 домашних матчей подряд с полными трибунами.

Серия аншлагов «Кэпиталз» охватила семь тренеров и 13 выступлений в плей-офф, включая первый титул Кубка Стэнли в 2018 году.

Вместимость домашней арены «Вашингтона» составляет 18 506 зрителей.

В матче против «Калгари» российский нападающий хозяев Александр Овечкин не нанес ни одного удара в створ ворот. Он провел 18-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ за карьеру.

Александр Овечкин. Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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