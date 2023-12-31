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НХЛ

Сегодня, 05:54

«Вашингтон» по буллитам уступил «Нэшвиллу», Овечкин забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов на выезде уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Бек Маленстин и Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Овечкин не забили буллиты. У «Предаторз» шайбы на счету Люка Евангелисты и Романа Йоси, Райан О'Райли забросил победный буллит, вратарь Ярослав Аскаров отразил 27 бросков.

На последней минуте третьего периода Овечкин забил гол, но взятие ворот было отменено после запроса тренерского штаба «Предаторз». На счету 38-летнего россиянина 21 (7+14) очко в 34 матчах сезона.

После этого матча «Вашингтон» с 40 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 41 очком — на седьмой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Евангелиста — 5 (Фаббро, Новак), 2:44 — 0:1. Йоси — 8 (бол., Нюквист, О`Райлли), 6:55 — 0:2. Маленстин — 3 (Дауд, ван Римсдайк), 10:25 — 1:2. Овечкин — 7 (Строум, Протас), 34:59 — 2:2.

Победный буллит: Нюквист.

Вратари: Шепард — Аскаров.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 29 (13+4+10+2) — 36 (11+13+10+2).

Наши: Кузнецов (21.28/3/0), Овечкин (22.06/2/0) — Тренин (16.08/2/-1).

31 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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