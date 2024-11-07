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Сегодня, 06:00

Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алекс Овечкин (слева) уходит от Закари Л&#039;Эро.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Вашингтон» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Всего у него в этом сезоне 16 (8+8) очков.

39-летний россиянин с 861 голом занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

«Вашингтон» с 18 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет последним в Западной конференции — 9 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Пярссинен — 1 (Евангелиста, Томасино), 3:12 — 0:1. Макмайкл — 8 (Рой, Дюбуа), 4:26 — 1:1. Протас — 5 (Овечкин, Строум), 35:03 — 2:1. Стэмкос — 3 (Каррье, О`Райлли), 35:34 — 2:2. Овечкин — 8 (Строум, Фехервари), 50:25 — 3:2.

Вратари: Томпсон — Сарос (58:30).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 36 (18+14+4) — 35 (11+13+11).

Наши: Алексеев (10.58/0/0), Овечкин (19.12/4/+2) — -.

7 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 17177 зрителей.

Александр Овечкин
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