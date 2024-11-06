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6 ноября, 23:00

«Вашингтон» — «Нэшвилл»: смотреть матч в прямом эфире

«Вашингтон» и «Нэшвилл» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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«Вашингтон» и «Нэшвилл» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 7 ноября. Матч пройдет на льду «Кэпитал Уан-арены» в столице США и начнется в 3.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Нэшвилл» можно в нашем матч-центре.

В этом регулярном чемпионате «Кэпиталз» провели 11 матчей и набрали 16 очков, в предыдущем матче команда Александра Овечкина уступила «Каролине» (2:4, в гостях).

«Предаторз» в 12 матчах набрали 9 очков, в предыдущей игре команда из Теннеси во второй встрече за три дня уступила «Лос-Анджелесу» на своем льду (0:3).

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз

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