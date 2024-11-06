«Вашингтон» и «Нэшвилл» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ

«Вашингтон» и «Нэшвилл» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на четверг, 7 ноября. Матч пройдет на льду «Кэпитал Уан-арены» в столице США и начнется в 3.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Нэшвилл» можно в нашем матч-центре.

В этом регулярном чемпионате «Кэпиталз» провели 11 матчей и набрали 16 очков, в предыдущем матче команда Александра Овечкина уступила «Каролине» (2:4, в гостях).

«Предаторз» в 12 матчах набрали 9 очков, в предыдущей игре команда из Теннеси во второй встрече за три дня уступила «Лос-Анджелесу» на своем льду (0:3).