«Вашингтон» и «Нью-Джерси» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 15 на 16 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Нью-Джерси» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Кэпиталз» набрали 17 очков в 17 матчах и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Дэвилз» с 25 очками в 17 играх находятся на первой строчке «Востока».