Сегодня, 00:05

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вашингтон» и «Нью-Джерси» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Imago Images, USA Today Sports

«Вашингтон» и «Нью-Джерси» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 15 на 16 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Нью-Джерси

Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Нью-Джерси» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«Кэпиталз» набрали 17 очков в 17 матчах и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Дэвилз» с 25 очками в 17 играх находятся на первой строчке «Востока».

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
