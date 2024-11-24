«Вашингтон» без Овечкина уступил «Нью-Джерси»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Нью-Джерси» со счетом 2:3.

В составе хозяев отличились Мэтт Рой и Коннор Макмайкл, у гостей шайбы забросили Томаш Тартар, Бренден Диллон и Дуги Хэмилтон.

«Вашингтон» уступил второй матч подряд без форварда Александра Овечкина, который выбыл из-за травмы.

«Вашингтон» с 27 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 30 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Рой — 1 (Сандин, Лапьер), 13:52 — 1:0. Татар — 3 (бол., Хаула, Л. Хьюз), 16:31 — 1:1. Диллон — 1 (Татар), 27:08 — 1:2. Хэмилтон — 3 (бол., Братт, Хишир), 35:42 — 1:3. Макмайкл — 13 (бол.), 44:54 — 2:3.

Вратари: Линдгрен (58:31) — Аллен.

Штраф: 17 — 11.

Броски: 25 (3+12+10) — 33 (13+11+9).

Наши: Мирошниченко (8.56/0/0) — -.

24 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.