«Вашингтон» начал сезон с поражения от «Нью-Джерси», Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это была первая игра «Кэпиталз» в сезоне-2024/25.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей.

«Нью-Джерси» с 3 победами в 4 матчах лидирует в Восточной конференции. «Вашингтон» — на предпоследней строчке, так как опережает «Каролину» по разнице шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Голы: Карлсон — 1 (бол., Дюбуа, Строум), 10:48 — 1:0. Кейси — 2 (Братт, Майер), 13:42 — 1:1. Коттер — 3 (Ноесен, Хаула), 16:24 — 1:2. Строум — 1 (Карлсон, Овечкин), 20:32 — 2:2. Татар — 1 (Ноесен, Хаула), 23:56 — 2:3. Коттер — 4 (Ноесен, Хаула), 33:38 — 2:4. Уилсон — 1 (Макмайкл), 41:35 — 3:4. Мерсер — 1 (п.в., Татар, Хишир), 59:52 — 3:5.

Вратари: Линдгрен — Маркстрем.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (12+9+11) — 33 (12+13+8).

Наши: Овечкин (19.44/0/0) — -.

13 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.