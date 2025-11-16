«Нью-Джерси» победил «Вашингтон», Овечкин забил гол и сделал результативный пас

«Нью-Джерси» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. У гостей в основное игровое время забили российский нападающий Арсений Грицюк и американский защитник Люк Хьюз. 24-летний россиянин в сезоне-2025/26 заработал 9 (4+5) очков в 18 матчах. У хозяев отличились Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин. Также на счету Овечкина голевая передача. В сезоне-2025/26 40-летний россиянин в 18 матчах набрал 14 (5+9) очков. Победный буллит на счету Шимона Немеца. «Вашингтон» проиграл второй матч подряд. Он занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (18 очков после 18 игр). «Нью-Джерси» (27 очков после 18 матчей) лидирует. НХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Нью-Джерси

N.A.F.1974 Очередная игра из разряда играли хорошо,но проиграли.Томпсон с Овечкиным и ММ молодцы.Во многом благодаря им получили очко. В целом также- есть процесс(владение,броски ,моменты прочие..), но нет результата.50% очков с соответствующим(26-м) местом в таблице итогом. Pk-72,9%(28 место) и PP-14,6(30).. Комментарии излишни. Базовая игра(5-5) получше ,но финиш хромает.Некий комплекс невезения\отсутствия таланта.Первое неустойчиво.И в этом оптимизм. Без PLD хуже чем предполагалось.Лапьер,Сурдиф,ММ едва ли соответствуют позиции 2-3С.Особенно первый. Напрашиваются изменения. Трейд или кого то из фарма подтянуть?Не знаю.. В три тройки будет тяжело. 16.11.2025

Andrew_BD И опять справа. И только справа в этом сезоне. Ну ничего нового… 16.11.2025

ValeraK Забил через себя?) В каком-то смысле да! На преодолении себя играет Овечкин! 16.11.2025

Andrew_BD исправили наконец-то. +1 у О-Стро-ММ. 16.11.2025

Скиталец Отличный денек. Саня и забил и отдал. Одно очко зацепили, а могли ноль. А еще Махачев стал двойным. Всем хорошо отдохнуть перед рабочей неделей! 16.11.2025

Andrew_BD на НХЛ сбой. в протоколе бардак творился в 3-м периоде. обсуждали это в лайве 16.11.2025

Алексей Х Капитанище, одним словом. Что тут ещё сказать?) 16.11.2025

VeryOldLazy Всплывёт... 16.11.2025

lenin.vowa2018 сразу говорю что игру не смотрел, кроме ролика. Но вот что удивило - гости давили судя по ролику в первом тайме, но по броскам Вашики их перебросали! И наоборот - в третьем тайме, когда в ответ забросили две - уже гости их перебросали. Аномалия 16.11.2025

True Timati Не из ЛКВ, не в большинстве, не русскому вратарю, не в пустые (ничего не забыл?), а еще и перевел матч в овертайм. Ну что ты будешь делать?! На острове сегодня прилив, затопило маленько 16.11.2025

Sehrgut Курочка по зернышку-клевали..,клюём.., и будем клявать!!! Всё. 16.11.2025

bvp Как у Овечкина может быть 0 полезности, если он присутствовал при всех голах Вашингтона, а Грицюк забил в большинстве? 16.11.2025

За спорт! Ови начал тащить, команде надо помогать. 16.11.2025

Андрей великий хоккеист пора домой как обещал. 16.11.2025

Сергей Ах, Александр! Сколько же радости ты приносишь людям на планете.... Забьешь - радуются хорошие, адекватные люди.... Не забешь - отбросы общества. люмпены, маргиналы, либерасты просто бьются в экстазе от радости :rofl::rofl: Позравления с 902 шайбой. Команда пока не в зоне плей-офф и игра радует только фрагментами, но... Впереди еще 3/4 чемпионата и все в ваших руках, парни. 16.11.2025

невропатолог176 Sergey Krug Третий период подарил надежду,что Вашингтон еще заиграет в этом сезоне...Между Флоридой и Торонто мы сейчас,на дне...кто бы мог подумать)) Погоди Серега. Прошло только 19 матчей. Саня вроде как оживает и команда за ним тянется. Наблюдения последних трех лет показывают. Овечкин хорошо играет= команда хорошо играет. Что они без Сани будут делатьт=хз 16.11.2025

Sergey Krug -3-й праймари Коннора Макмайкла на Ови, с его передач были заброшены: 841, 847 и 902-я шайба Ови(55-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136, 2-й Карлсон-104, 3-й Кузнецов-68,4-й Грин-48, -в 456-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 3-й Мессье, Дионн-513, 2-й Ягр-540,1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-499(6-й), Малкин-366(29-й) 16.11.2025

Sergey Krug -42-я шайба и 90-е очко в 79 игре с Нью-Джерси в РС, 292-й бросок в створ . -Джейк Аллен 49-й вратарь лиги, пропустивший от Ови 6 и более шайб ( в его воротах побывали 637, 640, 804, 805, 806 и 902-я шайбы Ови) в 10 играх при 36 бросках в створ. Лидеры по пропущенным шайбам от Ови: Флери-28 пропущенных и Лундквист -24, -6-й праймари Ови на Коннора Макмайкла (453-й в карьере,46–й показатель в лиге, рекорд Вашингтона,) из действующих лидер Кросби-658 (9-й), лидер Вашингтона по заброшенным шайбам с праймари Ови- Бекстрем-74 шайбы, второй Сёмин, Кузнецов по 28, 1-й среди россиян по праймари в НХЛ -Малкин-524(24-й), рекорд НХЛ у Гретцки -1324 праймари) 16.11.2025

Sergey Krug -6909-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4338(19-й), -7584-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4880(18-й) -3777-й хит в РС(4-й, 3-й Мэтт Мартин-3936,2-й Хара 4015,1-й Кэл Клаттербак-4029), -4449-й хит в КС и РС(2-й, 3-й Мартин -4416, 4-й Кэл Клаттербак -4394, 1 –й З.Хара-4626,) -1637-е очко в РС, 902+735 (11-й, 10-й Сакик-1641, 9-й Кросби -1707(9-й), 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1368(28-й) -1637-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Сакик-1641, 5-й Гретцки-1669, 4-й Кросби-1707, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1368 (9-й) -1784-е очко в КС и РС-1637 и КС-147, 979 ш+805 п, (11-й, 10-й Дионн-1816, 7-й Кросби-1908, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1548(23-й) 16.11.2025

Sergey Krug -196-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 30 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, действующие: Кросби-119, Малкин-94, -5-я в возрасте 40 лет(рекорд у Г.Хоу-44, 2-й Бьюсик-36, 3-й Селянне-31) Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50, 37-летних- 42 и 39-летних -44) -144-я в ноябре в РС (2-й, 3-й Мессье-129,1-й Гретцки-154) действующие: преследователь – Кросби-116(10-й). У Александра рекорды в марте-161 и апреле-78 и октябре-126; -196-я шайба в субботу (5-й, 4-й Гретцки-200, 3-й Хоу-202, 2-й Дионн-214,1-й Ягр-216,) преследователь – Кросби-163(16-й), рекорды у Ови состоялись в понедельник-82 шайбы и во вторник- 160 шайб. 16.11.2025

Apei Принес очко команде 16.11.2025

Sergey Krug -443-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,) действующие: Кросби -340(15-й ) -151-й раз сравнивает счет в игре(1-й в лиге, 2-й Гретцки-139, 3-й Андрейчук-137, 4-й Сакик-132), действующие: Кросби-103 -571-я в равных составах(2-й, 3-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-442(11-й) -338-я в 3-м пер.(1-й, новый рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-336, 3-й Г.Хоу-280, 4-й Ягр-265), действующие: Кросби -209(19-й) -427-я в РС после 30 лет (обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-415, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338), действующие: Кросби-254, Малкин-223. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. 16.11.2025

Sergey Krug Дух Хлебонасущенского представляет - 902-я в РС (1-й, обновил свой рекорд НХЛ!, 2-й Гретцки-894, 3-й Г. Хоу-801,), действующие: Кросби-636(16-й), Стэмкос-586(22-й), Малкин-518(40-й),Таварес-505(46-й),Кэйн-494(51-й), Перри-455(63-й) - 902-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -636(5-й), Малкин-518(20-й), -979-я в РС и КС 902+77 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 4-5 Бр.Халл, Ягр по 844, до Гретцки-37 шайб ) действующие: Кросби -707(16-й), Стэмкос-636(25-й),Малкин-585(38-й) -1509 игра в регулярке(24-й, 23-й Айзерман-1514, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779) -687-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме этих хоккеистов планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-514(16-й) 16.11.2025

Andrew_BD лидеры прошлого отдыхают) 16.11.2025

Sergey Krug 2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 73 очка(44+29),65 игр 2025/26- 14 очков(5+9),18 игр...продолжается 16.11.2025

Sergey Krug Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр 16.11.2025

Sergey Krug Джейк Аллен канадский вратарь №133,пропустил сегодня шестую шайбу от Ови,первая 3 января, 2019. 16.11.2025

igogohruhru овечкин сравнял в 3-м. сначала у вратаря клюшку отобрал и отдал пас макмакелу а потом и сам забил с паса макмакела. макмакел в булите уехал зачем-то к борту и забить уже было невозможно. овечкин почти забил булит! надо было только шайбу чуть поднять. 16.11.2025

невропатолог176 Да буллиты= лоиерея. Ови, по моему с 12го гола не забивает буллиты - но его упорно ставят. Леннарда надо - пусть набирается опыта. 16.11.2025

Sergey Krug Третий период подарил надежду,что Вашингтон еще заиграет в этом сезоне...Между Флоридой и Торонто мы сейчас,на дне...кто бы мог подумать)) 16.11.2025

.Алексей. Зверь. 16.11.2025

невропатолог176 Доброе утро от Александра Овечкина!). 902! Красиво. Где был Вашингтон 40 минут,хз. А какая голевая передача от него,загляденье... 3 период великолепен...был. Овертайм ужасен. Команда не играет на Ови(...Куда угодно тольео не под бросок. Приходится Сане самому изобретать велосипед. Ну и итог: Вашингтон сам себя выпорол. Не давали Ови сделать дубль - ну хоть очко в целости унесли. 16.11.2025

