Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

12 октября, 23:00

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Вашингтон» и «Нью-Джерси» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ 13 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Вашингтон» и «Нью-Джерси» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Смотреть североамериканский в прямом эфире можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Нью-Джерси» доступны в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 «Вашингтон» занял 8-е место в Восточной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Стэнли после серии с «Рейнджерс» (0-4). «Нью-Джерси» в прошлом сезоне не попал в плей-офф.

Для «Кэпиталз» Александра Овечкина эта игра станет первой в новом регулярном чемпионате. «Дэвилз» уже провели три матча — победили «Баффало» в гостях (4:1) и дома (3:1), а также проиграли «Торонто» (2:4).

ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Семак высказался о Соболеве, Глушенков назвал неожиданного кумира и не приехал к Карпину. Что происходит в «Зените» во время паузы в РПЛ
В Хабаровске возбудили уголовное дело после применения насилия к студентке
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Трамп выразил опасения по поводу начала мировой войны в ближайшие месяцы
Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче второй лиги
Сборная Украины обыграла Грузию в матче Лиги наций
Сегодня
Вчера
Неделя