«Вашингтон» и «Нью-Джерси» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.

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Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Нью-Джерси» доступны в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 «Вашингтон» занял 8-е место в Восточной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Стэнли после серии с «Рейнджерс» (0-4). «Нью-Джерси» в прошлом сезоне не попал в плей-офф.

Для «Кэпиталз» Александра Овечкина эта игра станет первой в новом регулярном чемпионате. «Дэвилз» уже провели три матча — победили «Баффало» в гостях (4:1) и дома (3:1), а также проиграли «Торонто» (2:4).