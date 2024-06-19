«Вашингтон» обменял вратаря Кемпера на центрфорварда «Лос-Анджелеса» Дюбуа

«Вашингтон» обменял вратаря Дарси Кемпера на центрального нападающего «Лос-Анджелеса» Пьера-Люка Дюбуа, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

Кемпер выступал за столичный клуб с 2022 года. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 34-летний голкипер провел 33 матча, в которых одержал 13 побед с процентом отраженных бросков 89%. Ранее хоккеист играл за «Колорадо», вместе с которым стал обладателем Кубка Стэнли-2022.

На счету 25-летнего Дюбуа в минувшем сезоне 82 матча в регулярном чемпионате, в которых он набрал 40 (16+24) очков.

«Вашингтон» в первом раунде Кубка Стэнли-2024 в четырех матчах уступил «Рейнджерс».