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Сегодня, 04:05

«Вашингтон» объявил о подписании контракта с Мирошниченко

Евгений Козинов
Корреспондент
Иван Мирошниченко.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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«Вашингтон» на официальном сайте объявил о подписании трехлетнего контракта с российским форвардом Иваном Мирошниченко. 19-летний россиянин 1 мая расторг соглашение с «Авангардом».

Как отмечает пресс-служба «Кэпиталз», зарплата Мирошниченко в НХЛ будет 855 тысяч долларов, а в АХЛ — 82,5 тысячи.

«Вашингтон» выбрал российского нападающего под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Мирошниченко провел за «Авангард» 26 матчей и набрал 4 (3+1) очка.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Иван Мирошниченко
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