1 ноября, 01:57

«Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с Мирошниченко

Евгений Козинов
Корреспондент
Иван Мирошниченко (слева) за воротами в предсезонном матче с «Бостоном».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с российским нападающим Иваном Мирошниченко.

«Кэпиталз» продлили соглашение с 21-летним россиянином на 2 года. Среднегодовая зарплата игрока составит 925 тысяч долларов.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» под общим 20-м номером на драфте НХЛ в 2022 году. К команде он присоединился в сезоне-2023/24.

В этом сезоне российский хоккеист еще не выходил на лед в НХЛ.

  • shurikfromkaragay

    Миро и за Херши сейчас не играет. Травма?

    01.11.2025

  • За спорт!

    И правильно сделал.

    01.11.2025

