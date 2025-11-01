«Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с Мирошниченко

1 ноября, 01:57
«Вашингтон» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с российским нападающим Иваном Мирошниченко.
«Кэпиталз» продлили соглашение с 21-летним россиянином на 2 года. Среднегодовая зарплата игрока составит 925 тысяч долларов.
Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» под общим 20-м номером на драфте НХЛ в 2022 году. К команде он присоединился в сезоне-2023/24.
В этом сезоне российский хоккеист еще не выходил на лед в НХЛ.
Миро и за Херши сейчас не играет. Травма?
