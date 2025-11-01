«Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с Мирошниченко

«Вашингтон» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с российским нападающим Иваном Мирошниченко.

«Кэпиталз» продлили соглашение с 21-летним россиянином на 2 года. Среднегодовая зарплата игрока составит 925 тысяч долларов.

Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» под общим 20-м номером на драфте НХЛ в 2022 году. К команде он присоединился в сезоне-2023/24.

В этом сезоне российский хоккеист еще не выходил на лед в НХЛ.