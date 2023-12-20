«Вашингтон» объявил о скором подписании контракта с защитником Итаном Биром

Сегодня, 20:40
«Вашингтон» объявил, что в ближайшее время подпишет контракт с защитником Итаном Биром.
26-летний канадец появится во время раскатки перед матчем с «Айлендерс». Бир уже присоединился к команде и официально о его переходе объявят позднее. На данный момент он проходит реабилитацию после операции на плече, которую он перенес в прошедшее межсезонье.
Игрок является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Ванкувер», набрав 16 (3+13) очков в 61 матче. Всего в НХЛ Бир сыграл в 251 матче и набрал 63 (16+47) очка.
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